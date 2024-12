Missione "+2" per battere la Lazio e riprendersi la vetta solitaria Il Napoli sfida la Lazio al "Maradona": secondo match in pochi giorni dopo l'eliminazione in Coppa

Con l'Inter che ha una partita da recuperare c'è solo l'Atalanta davanti al Napoli. La nona vittoria consecutiva della squadra di Gasperini obbliga il Napoli a vincere ancora per tornare al primo posto e ristabilire le gerarchie. Di fronte la Lazio di Baroni, che giovedì ha eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia. Ma questa sera al "Maradona" non sarà di certo il turnover a fare da protagonista. In campo tutti i titolari, col Napoli che è pronto a riprendersi il primo posto. I tre punti riporterebbero i partenopei a +2 sulla squadra di Gasperini. Nella sfida bis con i capitolini, Conte ritorna al passato. L'esperimento fallito in Coppa Italia ha evidenziato che i titolarissimi sono tutt'altra cosa rispetto alle alternative.

Si riparte, quindi, da Meret tra i pali. Il portiere friulano va a caccia del decimo clean sheet in Serie A. Davanti a lui ci saranno Rrahmani e Buongiorno a tenere lontano Castellanos e compagni. Sulle corsie esterne basse i soliti Di Lorenzo e Olivera. Entrambi dovranno tenere impegnati gli esterni laziali spingendo tanto. A centrocampo le chiavi sono di Lobotka. Lo slovacco avrà al suo fianco Anguissa mentre McTominay avrà la libertà di supportare gli attaccanti. La prima punta sarà come sempre Lukaku. Il belga va a caccia del sesto gol stagionale. A dargli manforte Politano e Kvaratakhelia. Quest'ultimo non segna in casa dal 29 settembre.