A Conte non bastano i 3 punti a Genova: chiesto un cambio di marcia al Napoli L'allenatore ha criticato i suoi giocatori dopo il Genoa. Domenica il Venezia al "Maradona"

Un Napoli solido, ma che non ha impedito ad Antonio Conte di criticare duramente la sua squadra. La vittoria di Genova, la seconda consecutiva fuori casa, conferma l'efficienza dei partenopei lontano dal "Maradona". Tuttavia, un secondo tempo deludente al "Ferraris", con un atteggiamento fin troppo prudente a difesa del 2-1, non è piaciuto all'allenatore, che ha duramente criticato la sua squadra. Domenica si torna al "Maradona" per l'ultima gara del 2024, e Conte mette in guardia i suoi giocatori: per lottare per lo scudetto serve un atteggiamento diverso.