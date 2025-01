Napoli, per l'erede di Kvaratkshelia si punta ancora su Garnacho Gli azzurri hanno offerto 50 milioni al Manchester United, ma la richiesta resta di 70

Garnacho e basta. Garnacho e forse poco altro. Per il Napoli si entra nei giorni decisivi per scegliere l’erede di Kvaratkshelia. Ultime settimane di calciomercato con il dopo-Khvicha a Napoli e la ricerca di un difensore centrale per Thiago Motta alla Juventus a catalizzare le attenzioni di procuratori e tifosi. Il Napoli, rassicurato anche dalla vittoria con l’Atalanta, dopo aver ceduto il georgiano al Paris Saint Germain non intende fare passi avventati per sostituirlo: «Che giocatore mi aspetto? Lascio la decisione al club. Se dovessero chiedermi un parere, dirò il mio pensiero. Comunque non si parla di giocatori di prospettiva. Se le cose vengono fatte, vanno fatte bene! Altrimenti rimango con i ragazzi che ho», ha spiegato Antonio Conte. Il ds Manna è così alla ricerca di un giocatore già pronto. Piace Garnacho ma il Manchester United non scende dalla valutazione di 70 milioni di sterline che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di investire. «Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia», ha detto Manna. Sul taccuino del ds c’è anche Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, appena rientrato da un infortunio che ha limitato il suo inizio di stagione. Per Yeremay ci sono contatti col Deportivo La Coruna, c’è una clausola da 20mln di euro. Nella testa del Napoli non è il sostituto di Kvaratkshelia, ma è un giocatore che va ad impreziosire il reparto offensivo, soprattutto se dovesse partire Ngonge.

L’attaccante belga piace al Como, ma anche al Verona e all’estero. Il ds Manna aspetta notizie sullo svincolo di Danilo e prepara il prestito di Rafa Marin al Villarreal. Non si esclude l’arrivo di un altro centrocampista. Ci sono anche difficoltà su Garnacho. Qui le valutazioni dello United legittime, perché il giocatore è titolare: è stato schierato nella penultima partita, mentre in quella di ieri è entrato giocando 25 minuti. Vale conunque tantissimo per il Manchester, 70 milioni di sterline. Il calciatore ha dato già la disponibilità al trasferimento al Napoli, ma serve la disponibilità anche del Manchester United. II Napoli, quindi, sta cercando una soluzione intelligente che accontenti esageratamente troppo per andare ad accontentare Conte in ruolo dove oggi un titolare c'è, ed è Neres. E' charo che un giocatore numericamente arriverà. Ora Conte, Manna e De Laurentiis devono capire se fare un grande investimento alla Garnacho, o un prestito per tappare il buco, ci avevano provato con Chiesa che però non ha intenzione di lasciare Liverpool, e magari fare un grande colpo a centrocampo, come Frattesi-Pellegrini-Casadei. Con la consapevolezza che metà stagione è già andata e Conte ha già individuato i suoi titolari