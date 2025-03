È un Napoli tosto: già conquistati 14 punti in situazioni di svantaggio Gli azzurri hanno rimontato grazie al carattere: ma contro la Fiorentina bisogna tornare a vincere

E' un Napoli tosto, di carattere: la squadra ha l’anima dell'allenatore Antonio Conte. Ed è proprio per questo che ha conquistato 14 punti da situazioni di svantaggio, riuscendo a resistere al secondo posto nonostante i quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 partite. Dal Parma al Maradona il 31 agosto, fino a quelle esaltanti contro Atalanta, Juventus e Inter, passando per i punti pesanti conquistati a Udine e con la Lazio. E domenica contro la Fiorentina è il momento di tornare alla vittoria: mancano due partite alla sosta, con la successiva in trasferta a Venezia, e il Napoli dovrà approfittare degli scontri diretti delle rivali, a cominciare da Juventus-Atalanta di domenica. Conte ha ancora qualche dubbio di formazione: si va verso la conferma del 3-5-2, con Raspadori ancora a fare coppia con Lukaku. Ancora fuori Neres e Anguissa.