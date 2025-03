Conte verso la conferma della difesa a 3: Spinazzola e Gilmour verso una maglia Mentre il "Maradona" fa registrare un altro sold out, l'allenatore sceglie la formazione

L'attesa è tutta per il ritorno alla vittoria del Napoli, dopo cinque partite senza vedere i tre punti. 4 pareggi e una sconfitta, eppure gli azzurri sono a un punto dall'Inter capolista. Il "Maradona" si prepara alla sfida di domenica alle 15 contro la Fiorentina: ancora una volta si registrerà un "sold out", il nono stagionale, con quasi 54mila tifosi sugli spalti. Per qualcuno, ormai, questa capienza non è più sufficiente. È vero che da anni lo stadio non toccava così spesso il "tutto esaurito" ma con le voci di un nuovo impianto, o di un "Maradona" messo a nuovo, l'esigenza di più posti per i tifosi si fa sentire.

E allo stesso tempo anche le ipotesi di un nuovo centro sportivo diventano più di una suggestione. La crescita del club dipenderà anche da questi importanti fattori. Ma intanto Conte guarda al futuro più prossimo: per la sfida contro i viola si va verso la conferma della difesa a 3. Out Anguissa, Neres e Marzocchi, è Spinazzola favorito su Olivera nel ruolo di esterno sinistro. A centrocampo Gilmour è in vantaggio su Billing per una maglia da titolare.