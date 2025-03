Conte sfida i "pranzi indigesti" e i precedenti poco fortunati delle 12.30 Azzurri obbligati a vincere per poter sfruttare al massimo lo scontro diretto tra Atalanta e Inter

Vigilia di campionato per il Napoli, che in attesa delle parole di Antonio Conte in conferenza stampa si prepara alla cruciale sfida in casa del Venezia di domani al "Penzo". Azzurri obbligati a vincere per poter sfruttare al massimo lo scontro diretto tra Atalanta e Inter, in programma a Bergamo domani alle 20.45. Per il Napoli l'insidia di un Venezia che ha saputo fermare più di una big, ma anche di una gara a un orario a dir poco indigesto. Settimana di allenamenti alle 12.30 per abituare la squadra all'orario che nelle ultime sei occasioni ha visto il Napoli vincere appena una volta, lo scorso ottobre in casa dell'Empoli. I precedenti del Napoli alle 12.30 però sono piuttosto negativi. In questa stagione la vittoria sofferta di Empoli, dopo una delle prove più brutte dell'anno, ma anche il ko in casa con l'Atalanta con un bruttissimo approccio e l'ultimo ko di Como con lo svarione di Rrahmani ed un secondo tempo inspiegabile. Per questo motivo ha tenuto tutti sulla corda, compresi gli infortunati, il cui rientro sarà gestito anche valutando l'imminente sosta. Dopo la gara col Venezia, infatti, gli azzurri torneranno in campo il 30 marzo al "Maradona" contro il Milan.