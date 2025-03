Napoli diviso tra il sogno scudetto e le incertezze per il futuro di Conte Aumenta il timore dei tifosi per l'addio dell'allenatore a fine stagione, accostato alla Juventus

Da 10 le finali passano a 9: la prima, quella che per Conte doveva essere come un Mondiale è stata steccata a Venezia. Tuttavia, nonostante 1 sola vittoria nelle ultime 7 partite e un rendimento da squadra che lotta per la salvezza, il Napoli è ancora in corsa: l'Inter avanti a 3 punti di vantaggio, stesso distacco per l'Atalanta, che resta al terzo posto. Nel mirino c'è la sfida al Milan del 30 marzo, ma prima ci sarà la settimana della sosta: già partiti i 12 nazionali, con gli azzurri che riprenderanno gli allenamenti oggi con soli 11 calciatori di movimento. Serve la svolta, ma non mancano le preoccupazioni dei tifosi, divisi tra la fiducia nella rimonta e un possibile addio di Antonio Conte. L'allenatore azzurro è sulla bocca di opinionisti e addetti ai lavori come possibile soluzione per la Juventus nella prossima stagione. Dai sondaggi dei tifosi fino ai consigli per la dirigenza bianconera. Eppure il tecnico pugliese ha un contratto col Napoli di altri due anni. Resta l'incertezza, forse legata al deludente mercato di gennaio e le incognite per il futuro, visto che Conte ha sempre parlato di una rosa competitiva come condizione per proseguire il progetto siglato con De Laurentiis la scorsa estate.