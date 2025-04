Niente alternative: contro l'Empoli c'è solo la vittoria Il Napoli obbligato a vincere per restare a -3 dalla capolista Inter

Tocca ancora al Napoli chiudere la giornata di campionato: questa sera al "Maradona" la sfida all'Empoli che conclude la 32esima giornata. Stavolta l'Inter ha vinto e la vittoria è d'obbligo per tornare a -3 e proseguire l'inseguimento alla capolista. Gli azzurri tornano a Fuorigrotta dopo il pareggio di Bologna con l'obiettivo di ritrovare i tre punti, senza sprecare le due occasioni che il calendario favorevole offre. Empoli oggi e Monza sabato, ma Conte dovrà rinunciare agli squalificati Anguissa e Di Lorenzo e allo squalificato Buongiorno. L'allenatore confida nel supporto del pubblico, con lo stadio sold out per l'undicesima volta in stagione.