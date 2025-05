Napoli, l'euforia si è un po' sgonfiata: ma forse non è un male Azzurri con un punto di vantaggio dall'Inter, che potrebbe anche non vincere contro la Lazio

L'euforia si è un po' sgonfiata, ma non c'è motivo di essere troppo pessimisti. La vittoria dell'Inter a Torino e il pari interno del Napoli col Genoa ha sicuramente riaperto la lotta scudetto, ma resta ancora tutto nelle mani degli azzurri, avanti con un punto di vantaggio. Domenica partenopei a Parma, mentre l'Inter giocherà in contemporanea in casa contro la Lazio. Un incrocio che potrebbe essere già decisivo, soprattutto se i nerazzurri dovessero perdere contro la squadra di Baroni.

Ma sono calcoli che il Napoli non deve fare: la sola strada è vincere al Tardini e prepararsi a fare altrettanto anche nell'ultima partita contro il Cagliari. In città si vive un clima di attesa e di malcelata preoccupazione. Un po' come a Castel Volturno, dove Lobotka si aggiunge alla lista degli infortunati, con Buongiorno e Juan Jesus. Conte dovrà scegliere il sostituto del centrocampista, con Gilmour favorito, mentre in difesa Rafa Marin potrebbe contendere il posto a Olivera. La buona notizia arriva da Neres, che ha recuperato e dopo il positivo ingresso nella gara col Genoa chiede più spazio a Parma, candidandosi anche per un posto da titolare.