IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ultimi verdetti Le certezze arrivate dalla sfida di Parma in attesa del trionfo

Credo sia l'ultima occasione della stagione che sta per concludersi per dire qualcosa che duri su Parma-Napoli. Era quello il secondo e ultimissimo jolly disponibile - nessuno si aspettava ve ne fossero addirittura due - poi sarebbero state solo ignominia e ludibrio ovvero trionfo (e cieca amnesia per tutto quello che non aveva funzionato). La partita al Tardini aveva poi sostanzialmente detto tre cose: il Napoli arrancava quando avrebbe dovuto volare; Antonio Conte aveva sbagliato formazione e tattica (e non era la prima volta); gli arbitri italiani erano e restavano i più scarsi della galassia.