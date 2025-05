Bolgia al "Maradona" mentre il Napoli si avvicina al quarto scudetto Stadio stracolmo e colorato: McTominay e Lukaku hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi

L'urlo si leva dallo stadio. Poi i botti potenti. I fumogeni. Al "Maradona" i primo gol del Napoli scatena il tripudio. Lo stadio festeggia. Scott McTominay ha provocato il deliro. Il gol dell'Inter, invece, circa mezz'ora prima, non aveva provocato nessuna reazione. Impassibili i tifosi azzurri. Ci ha voluto mettere lo zampino anche Lukaku, e al 51esimo ha segnato il raddoppio per il Napoli sul Cagliari. E di nuovo lo stadio esulta. Fuochi d'artificio, botti sugli spalti e fumogeni, per fortuna diradati in fretta. Tantissime le bandiere i colori. La festa, si spera, è solo all'inizio.