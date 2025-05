IL PIZZINO di Gerardo Casucci: No alla gita turistica Si va verso il probabile ultimo atto di questo campionato...

Si va verso il probabile ultimo atto di questo campionato. Dio non voglia, infatti, che si arrivi a uno spareggio lunedì a Milano (orario da definire), perché vorrebbe dire che il Napoli ha perso col Cagliari in casa e l'Inter ha pareggiato col Como in trasferta. Fossi in Aurelio De Laurentiis a quel punto rinuncerei alla gita turistica nel capoluogo lombardo, in quanto una squadra che ha pareggiato con Genoa e Parma e perso col Cagliari farebbe più bella figura se si autoescludesse dalla sfida finale e la desse vinta a un'avversaria che ha tutte le carte in regola per prevalere, per giunta a San Siro.