IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dichiarazioni di resa

Le affermazioni di Antonio Conte dopo la disastrosa partita di Udine sembrano quasi una resa.
Dire che "quando il vento è contrario bisogna saper gestire le situazioni" significa comprendere che il suo Napoli non è una grande squadra e, nonostante i notevolii investimenti fatti, non riesce a mantenere la retta via se non per brevi tratti del suo percorso stagionale. Il problema non è tattico. Anzi.
La soluzione 3-4-2-1 sembrava la migliore per tornare a vedere la luce dopo un inizio stentato, ma a quanto pare nessun modulo regge a lungo se non sostenuto dalla condizione fisica e dalla freschezza mentale.