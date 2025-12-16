IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dichiarazioni di resa Le affermazioni di Antonio Conte dopo la disastrosa partita di Udine lasciano pochi dubbi...

Le affermazioni di Antonio Conte dopo la disastrosa partita di Udine sembrano quasi una resa.

Dire che "quando il vento è contrario bisogna saper gestire le situazioni" significa comprendere che il suo Napoli non è una grande squadra e, nonostante i notevolii investimenti fatti, non riesce a mantenere la retta via se non per brevi tratti del suo percorso stagionale. Il problema non è tattico. Anzi.

La soluzione 3-4-2-1 sembrava la migliore per tornare a vedere la luce dopo un inizio stentato, ma a quanto pare nessun modulo regge a lungo se non sostenuto dalla condizione fisica e dalla freschezza mentale.