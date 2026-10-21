Buone notizie per Allegri: un azzurro torna ad allenarsi in gruppo! Verso Napoli-Roma arriva una buona notizia per Massimiliano Allegri: un azzurro in gruppo!

Dopo la vittoria di ieri sera per 4-3 contro il Bodo Glimt, il Napoli di Massimiliano Allegri è tornato ad allenarsi al SSC Napoli Training Centre in vista della gara di sabato alle 18:00 contro la Roma. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine.

La sfida di sabato 24 ottobre vede il Napoli affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini, attualmente a quota 17 punti. 7 distanze a dividere i giallorossi dagli azzurri: un incrocio di calendario che consentirebbe ad Allegri di recuperare punti sulle concorrenti per la Champions League.

Verso Napoli-Roma: buone notizie per Allegri

Una buona notizia per Massimiliano Allegri arriva dall'infermieria. Secondo quanto riportato dal report dell'allenamento del Napoli, diffuso sul sito ufficiale, Antonio Vergara ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e lavoro personalizzato in campo. Un recupero che potrebbe essere fondamentale in vista della sfida con la Roma e delle numerose gare che gli azzurri devono disputare.

Il calendario del Napoli, infatti, prevede i seguenti impegni fino alla prossima sosta di Serie A: