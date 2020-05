Nuova ordinanza De Luca: riaprono piscine, b&b e palestre Toccherà all'Unità di Crisi varare protocolli per circoli culturali e ricreativi

Si anticipano agli organi di informazione i principali contenuti dell'Ordinanza che sarà pubblicata in serata con relativi protocolli di sicurezza.

Dal 25 maggio 2020:

- Sono consentiti i servizi ricettivi anche "non alberghieri".

- E' consentita l'attività delle piscine, escluso quelle con acqua di mare e termali.

- E' consentita l'attività delle palestre.

In tutti i casi esposti è obbligatorio il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti

- Viene inoltre demandata all'Unità di Crisi la redazione dei protocolli per la riapertura dei circoli culturali e ricreativi a far data dal 28 maggio 2020.