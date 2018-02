Sequestrato carro funebre con la salma a bordo: corsa al Lotto Era anche sprovvisto dell'autorizzazione per il trasporto del corpo

Beccato dalla polizia municipale un carro funebre illegale. Sigilli al mezzo che era in viaggio questa mattina da Eboli a Trentinara, con la salma di un'anziana signora a bordo. Un sequestro insolito che ha lasciato i presenti senza parole.



Il carro funebre, infatti, in seguito ad attenti controlli è risultato essere in strada senza assicurazione e senza revisione. Aveva da poco prelevato la salma di una signora anziana, morta all'ospedale di Eboli, per trasferirla nel Cilento, a Trentinara.



Ma non è mai arrivato a destinazione. Il conducente del mezzo è stato infatti fermato dai caschi bianchi una volta arrivato in piazza Mustacchio. Grazie al controllo effettuato con il Targa System è risultato che l'autocarro fosse sprovvisto di assicurazione, di revisione e anche dell'autorizzazione sanitaria per il trasporto del corpo. La polizia municipale è stata implacabile e ha svolto il suo dovere. A darne notizia il quotidiano Il Mattino.

Una situazione surreale che si è presentata agli automobilisti di passaggio in quel momento in strada. Il carro funebre fuorilegge è stato dunque fermato e trasferito al comando di via Nazionale, nell'ex fabbrica Pezzullo.

Qui si è proceduto con il trasferimento della salma su un altro mezzo.

E' stata multata l'agenzia responsabile per le infrazioni commesse per un totale di 2.057 euro.

Subito in zona si è sparsa la voce dell'episodio, tra lo stupore e l'imbarazzo di quanti hanno assistito increduli alla scena, che ha turbato anche i parenti della defunta, costretti a dover attendere che il corpo della donna fosse trasferito sull'altro carro funebre per poter proseguire con il proprio viaggio. Inevitabile la corsa al Lotto. Ecco i numeri da giocare al Lotto: 82 il carro funebre, 63 la multa, 47 il morto, 20 la meraviglia.

S.B.