Fora pneumatico, tir si ribalta in autostrada: circolazione interrotta Chiuso un tratta dell'A2 in direzione salerno: il conducente è stato trasportato in ospedale

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 6:30, sull'autostrada A2 del Mediterraneo tra San Mango Piemonte e Salerno, in direzione nord.

Un mezzo pesante, probabilmente per la foratura di uno pneumatico, si è ribaltato sulla carreggiata. L'autista è rimasto ferito: scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi, che hanno trasportato il malcapitato in ospedale.

Il tratto di strada è stato chiuso. Anas consiglia l’uscita a ‘Pontecagnano’, per proseguire lungo la Tangenziale di Salerno e reimmettersi sulla A2 a ‘Salerno Fratte’. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione.

