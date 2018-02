Lotto: con una giocata da 5 euro ne vince 50mila Centrati sei ambi da un fortunato giocatore

Ha giocato 5 euro e ne ha vinti oltre 50mila. E' successo a Eboli. Durante l'estrazione del 22 febbraio scorso, il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia e in particolare in Campania. A Eboli è stata ottenuta una vincita di 50.596 euro con una giocata complessiva di 5 euro (2 ambo, 1.50 terno, 1 quaterna, 0.50 cinquina).

Il fortunato giocatore baciato dalla dea bendata ha scelto di puntare sulla ruota di Milano e ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna con l'opzione di gioco "Lottopiù" che, grazie a moltiplicatori più elevati, permette vincite maggiori rispetto alle stesse giocate effettuate al Lotto tradizionale. E' stato premiato anche su ben undici sorti grazie ad una indovinata ripartizione della propria giocata. I numeri giocati sono stati: 8, 70, 73, 79 e 83.

S.B.