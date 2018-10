Vertenza Cooper Standard, il monito della Cisal “La sindaca Cecilia Francese sostenga i lavoratori in questa battaglia"

"Istituzioni e sindacati lavorino insieme sulla vertenza Cooper Standard di Battipaglia". Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, prende le difese dei lavoratori salernitani del colosso statunitense che produce guarnizioni di gomma per il gruppo Fca.

"Augurandoci che nell'incontro in programma a Confindustria emergano buone notizie per le maestranze, mi aspetto un impegno da parte della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. Invece di complimentarsi con il Governo per il decreto mobilità bisognerebbe organizzare un incontro con il prefetto di Salerno. Battipaglia non può permettersi di perdere un'azienda fondamentale per il tessuto economico del territorio.

Spero ci possa essere una presa di posizione di tutta la classe politica della città, sindaca in testa". Nessun attacco alla politica, ma Vicinanza spera che dai proclami si passi ai fatti. "Schierarsi quando la situazione è irreversibile non serve a nulla. Vorrei che la sindaca, sensibile al tema del lavoro, si mobiliti per dare solidarietà a questi operai che portano in alto il nome di Battipaglia all'interno dell'industria automobilistica. Sul fronte sindacale, invece, non abbasserò la guardia per evitare che la produzione della Piana del Sele diminuisca".

S.B.