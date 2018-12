Nocera Inferiore: nuova centralina per il monitoraggio aria Esigenza di un controllo della qualità dell'aria in una zona di notevole traffico

Dando seguito a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale, ed in collaborazione con l’ARPAC, è stata collocata, in mattinata, a Nocera Inferiore, una centralina che consentirà di monitorare, in modo ancor più puntuale, le condizioni dell’aria in un'altra zona della città. Su richiesta dell’Assessorato all’Ambiente, guidato dall’Architetto, Federico Piccolo, è stata montata una centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria a via Napoli. Dopo un'attenta valutazione, è stato individuato un sito idoneo sulla strada che è stato predisposto per accogliere la nuova strumentazione. La decisione è scaturita dall’esigenza di dover tenere sotto controllo la qualità dell’aria in una zona attraversata da una mole di traffico notevole.

Redazione Salerno