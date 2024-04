Frosinone-Salernitana, i convocati di Colantuono: Ochoa di nuovo indisponibile Si ferma anche Memo: Colantuono senza sei titolari

Una nuova tegola. Frosinone-Salernitana non avrà tra i protagonisti Guillermo Ochoa. Il portiere messicano si è fermato per un infortunio come rivelato da Stefano Colantuono nella nota prepartita. L’estremo difensore allunga una lista abbastanza folta di indisponibili. Out per Frosinone Boateng, Gyomber, Maggiore e Kastanos. Fuori anche Candreva per squalifica. Rientrano Manolas e Pirola, entrambi in lotta per una maglia da titolare.

Di seguito, la lista dei convocati:

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Salvati;

DIFENSORI: Bradaric, Fazio, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Pirola, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Coulibaly, Gomis, Legowski, Martegani, Sfait, Vignato;

ATTACCANTI: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.