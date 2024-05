Asia, 14enne malata di tumore e offesa sui social. Mattarella: "Sei bravissima" Il Presidente della Repubblica: "Complimenti per la tua forza e auguri"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha manifestato vicinanza e sostegno alla piccola Asia, la 14enne di Sala Consilina affetta da un tumore e che, sui social, è diventata bersaglio degli haters. Una storia che ha fatto in poco tempo il giro del web e che è arrivata all'attenzione perfino del capo dello Stato. "Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella", il commento proveniente dal profilo Instagram del Quirinale e con il quale il Presidente della Repubblica ha voluto far forza alla giovane salernitana. Asia è affetta da un tumore ed è in cura presso l'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Proprio la struttura ospedaliera napoletana, nelle scorse settimane, aveva diffuso in video nel quale la 14enne suona il pianoforte. Video che ha ricevuto il commento del Presidente della Repubblica.

Nei giorni scorsi proprio la Fondazione Santobono Pausillipon aveva denunciato quanto subito sui social dalla giovane Asia. "Incredibilmente, riceve offese ed insulti talmente gravi da lasciare tutti noi senza parole, ma non Asia, lei le parole le ha e le usa con il garbo e tutta la forza nei suoi 14 anni", l'appello lanciato sui social per "invitare tutti, adulti e bambini, a riflettere sull’incredibile peso che possono avere le parole e che forse tendiamo a sottovalutare troppo spesso. Le parole sono potentissime: hanno il potere di strapparci un sorriso così come una lacrima. Quanto sarebbe bello se ognuno di noi si preoccupasse di usare le parole solo per strappare sorrisi e donare gioia?".