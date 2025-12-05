Armata di coltello minaccia il suicidio: madre di due figli salvata dagli agenti L'episodio è avvenuto in un'abitazione della zona orientale

La Polizia di Salerno ha sventato un tentativo di suicidio in un'abitazione della zona orientale della città. A telefonare al 112 la madre di una signora di 55 anni, separata e madre di due figli.

La donna si era chiusa in bagno armata di un coltello. Giunti sul posto, gli operatori della Volante hanno valutato la situazione e, dopo aver messo in sicurezza l’area, sono riusciti ad aprire la porta del bagno, trovando la donna con in mano un coltello da cucina.

Gli agenti sono intervenuti con prontezza e professionalità, riuscendo a disarmarla e a metterla in sicurezza, nonostante si fosse già procurata un’autolesione al braccio sinistro. La donna è stata poi affidata ai medici del 118 per le cure necessarie.

L’intervento tempestivo e coordinato degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi, confermando ancora una volta l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella tutela della vita e dell’incolumità delle persone, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.