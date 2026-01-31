Salernitana, Faggiano a caccia di una mezzala. Rebus cessioni Il ds granata guarda allo svincolato Verre ma rispunta una vecchia idea

La situazione della rosa della Salernitana presenta al momento due calciatori oltre le caselle disponibili per la registrazione della lista over alla lega. Il mercato in entrata con rinforzi in tutti i reparti ha obbligato il club granata ad andare oltre i posti disponibili e prendere delle scelte. C’è tempo però fino a lunedì per sistemare la situazione, con il diktat Faggiano chiaro sin dall’estate: “Proveremo a non far restare calciatori fuori lista sia per motivi tecnici che economici”. I fari sono puntati sui profili di Borna Knezovic, Ivan Varone e Federico Brancolini, fuori dalle gerarchie tecniche di Giuseppe Raffaele e bramosi di mettersi in mostra altrove. Per Knezovic c’è stata una frenata nel trasferimento alla Triestina. La Salernitana interromperà il prestito e ora chiede supporto anche al Sassuolo per trovare una nuova collocazione al trequartista. Per Varone invece si sono fatte sotto timidamente Ravenna e Ternana ma al momento non si è andati oltre i sondaggi. Brancolini invece ha chiesto di essere titolare altrove: si cerca una nuova collocazione per un portiere che, in caso di uscita, obbligherà la Salernitana ad andare a caccia anche di un dodicesimo.

Ultimo ingresso a centrocampo

Faggiano lavora e pensa a rinforzare il centrocampista sia per offrire numericamente garanzie a Raffaele sia per sopperire alle cessioni di Knezovic e Varone. La mezzala nel mirino del ds è un calciatore di qualità, in grado di alzare il livello tecnico e assicurare gol pesanti. Da giorni viene affiancato il nome di Valerio Verre al club granata, con il trequartista che strizza l’occhio dopo la fine dell’esperienza con il Palermo. Nelle ultime ore però si è riaperta anche la pista con il Pescara per Lorenzo Meazzi. I biancoazzurri hanno messo a segno i colpi Acampora e Brugman per il centrocampo e potrebbero salutare la mezzala. La Salernitana ci pensa, con la possibile formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B che fa gola.