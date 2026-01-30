Pallamano A1. Jomi Salerno, rinforzo internazionale: arriva il terzino Malovic Ha indossato anche la maglia della nazionale montenegrina

Accordo raggiunto tra la Jomi Salerno e Durdina Malovic per rinforzare il roster con la sua esperienza internazionale e le sue qualità tecniche. Nata a Nikšic, in Montenegro, il terzino destro classe 1996 vanta un percorso di carriera ricco e variegato, maturato tra diversi campionati europei di alto livello.

Nel corso degli anni, Malovic ha infatti militato in Montenegro, Polonia, Ungheria e Romania, confrontandosi con realtà competitive che ne hanno contribuito alla crescita sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Il suo talento le ha permesso anche di vestire la maglia della nazionale montenegrina, con cui ha partecipato al Campionato mondiale di pallamano femminile del 2023, disputato tra Danimarca, Norvegia e Svezia, e al Campionato europeo del 2024, ospitato da Austria, Ungheria e Svizzera, competizioni di grande prestigio che arricchiscono ulteriormente il suo curriculum sportivo.

Dopo un periodo di inattività dovuto a motivi personali, la giocatrice è ora pronta a rimettersi in gioco e ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. L’approdo alla Jomi Salerno segna per Malovic un ritorno sul parquet con grande motivazione e voglia di dimostrare il proprio valore, mettendo la sua esperienza al servizio della squadra e contribuendo agli obiettivi del club campano.