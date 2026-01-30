Tragedia nel Salernitano, 19enne muore dopo un'operazione: disposta l'autopsia La famiglia vuole vederci chiaro

La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte di un 19enne, deceduto nell’ospedale “San Luca” dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cervello. Gli accertamenti sono stati disposti dopo la denuncia presentata dalla madre del giovane che chiede di andare fino in fondo per capire se la morte del 19enne poteva essere o meno evitata. Il ragazzo, originario di Capaccio Paestum, era stato in ospedale già un mese fa in quanto lamentava fastidi ad un occhio.

Dimesso dopo qualche giorno, le sue condizioni si sarebbero aggravate, rendendo necessario l’intervento al cervello. Nonostante la delicatezza della situazione, nessuno avrebbe mai immaginato il tragico epilogo. Ora la famiglia vuole vederci chiaro e per questo ha presentato una denuncia ai carabinieri.

La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un fascicolo, disponendo il sequestro della salma e l’autopsia che servirà per chiarire le cause della morte. Dolore e sgomento nella città dei templi per un epilogo che ha lasciato tutti senza fiato.