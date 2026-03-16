Eboli, sorpreso a rubare rame in una scuola: arrestato All'arrivo dei carabinieri ha aggredito anche i militari

I carabinieri della stazione di Eboli hanno proceduto all'arresto di L.F. per rapina impropria, lesione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. In particolare l'uomo, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, si sarebbe impossessato da un magazzino di un istituto scolastico, di cavi in rame. Scoperto dai militari l'indagato li avrebbe aggrediti, tentando di allontanarsi. Nonostante tutto i carabinieri sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo.