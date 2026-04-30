Brutto incidente a Campolongo: scontro tra due auto, 3 giovani feriti In ospedale anche un minorenne: l'intervento del Vopi e della Croce Verde

Paura intorno alle 19 sulla strada in località "Campolongo" di Eboli: per cause in corso di accertamento si è registrato un sinistro che ha coinvolto due vetture.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del Vopi e della Croce Verde: tre giovani sono rimasti feriti. Si tratta di due feriti, trasferiti all'ospedale di Battipaglia, e di un 17enne portato al nosocomio di Eboli.

Disagi per la viabilità, mentre le forze dell'ordine hyanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.