Yassine, morto in fabbrica a 17 anni. Svolta nell'inchiesta: sei indagati Le ipotesi di reato: omicidio colposo e favoreggiamento

A un anno dalla morte di Yassine, il ragazzo minorenne di nazionalità marocchina deceduto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Nocera Inferiore, i carabinieri hanno notificato sei avvisi di conclusione delle indagini preliminari. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che ha coordinato le attività investigative dell'Arma.

Cinque indagati per omicidio colposo, uno per favoreggiamento

Gli indagati sono sei in totale, con livelli di presunta responsabilità differenti: cinque rispondono del reato di omicidio colposo, ciascuno con qualifiche e ruoli distinti nella vicenda; uno è invece indagato per favoreggiamento reale.

Il ragazzo era al primo giorno di lavoro

La vittima aveva 17 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, al momento dell'incidente si trovava ai primissimi giorni di impiego nella fabbrica, forse addirittura al primo giorno. Dopo l'incidente fu trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove morì poco dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione.

A condurlo in ospedale erano state due persone a bordo di un'autovettura.