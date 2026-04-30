Cavese, Minaj: "Il gol con la Salernitana resterà nel tempo" Il post social dell'attaccante: "Orgoglioso di aver contribuito a qualcosa d'importante"

Una gioia indescrivibile. Elios Minaj saluta la Cavese e lo fa con un post sui social in cui ricorda quella che considera la sua emozione più bella, ovvero il gol nel derby con la Salernitana a tempo scaduto. Un tuffo di testa vincente, accolto dall'ambiebte blufoncè come uno dei momenti più belli dell'intera stagione. "Cavese, questa stagione per me è stata fatta di alti e bassi. Sono arrivato qui all’ultimo giorno di mercato, con pochissimo tempo per ambientarmi e salire subito sul carro insieme ai ragazzi per raggiungere il nostro obiettivo. Quando mi sono presentato al primo allenamento e ho visto la classifica non volevo crederci perché ciò che vedevo in ogni allenamento e soprattutto in campo meritava molto di più. Da lì ho capito davvero cosa significasse indossare questa maglia e rappresentare questa piazza questo popolo così legato alla Cavese.

L’emozione più bella di questo periodo è stata sicuramente il mio gol nel derby: oltre alla soddisfazione personale, vedere tutta la vostra gioia e capire quanto significasse per voi mi ha reso orgoglioso di aver contribuito a qualcosa di importante, qualcosa che resterà nel tempo. Ma tutto questo è stato possibile anche grazie ai miei compagni. Alla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo. Io ci ho sempre creduto e sono davvero felice di aver fatto parte di questo bellissimo gruppo. Grazie a tutti, con il cuore".