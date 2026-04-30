Salernitana, Cosmi rallenta: novità sulla tabella di marcia verso i playoff Un giorno di riposo per i granata

Serse Cosmi fa respirare la sua Salernitana. L'attesa per il primo turno della fase nazionale dei playoff, gara d’andata in trasferta in programma domenica 10 maggio (avversario e orario da definire) si fa sempre più forte. La distanza però dal ritorno in campo permette ai granata anche di poter tirare il fiato. Domani infatti la squadra riposerà dopo i primi tre giorni di lavoro. Una scelta per consentire ai calciatori di staccare la spina per qualche ora, per poi iniziare a concentrarsi su quello che sarà il primo atto dei playoff. Appuntamento a sabato, con allenamento in programma alle ore 10:30.

Questa mattina, gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto esercizi di forza in palestra seguiti da un lavoro sul possesso palla e partite a campo ridotto. Differenziato per Filippo Berra e Galo Capomaggio. Filtra ottimismo sul recupero dell'argentino: la lesione muscolare è ormai alle spalle, con il numero cinque che si candida a dare il suo apporto.