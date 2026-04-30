Ex Salernitana, Ochoa nella leggenda: sesto Mondiale e ritiro L'estremo difensore parteciperà ai Mondiali e poi appenderà i guantoni al chiodo

Portiere da record. Guillermo 'Memo' Ochoa ha parato di tutto in carriera ma deve inchinarsi al tempo che passa. L’estremo difensore messicano, con un passato anche nella Salernitana, ha annunciato il suo ritiro dal calcio nella prossima estate. Appenderà i guantoni al chiodo solo però dopo aver scritto una pagina storica: Memo verrà convocato dal Messico per i prossimi Mondiali. Sarà la sua sesta partecipazione ad una rassegna iridata, dopo le esperienze nel 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026.

L’esperienza Salernitana

Nella sua lunghissima carriera anche l’avventura con la maglia della Salernitana. Arrivato nel dicembre 2022, l’estremo difensore messicano fu provvidenziale nella marcia verso la salvezza della squadra allenata prima da Nicola e poi da Paulo Sousa. Quarantuno i gettoni di presenza in maglia granata, prima dell’addio al termine della stagione culminata con la retrocessione in serie B. I tifosi gli intitolarono anche un club. Salutò Salerno con questo post: "Mi rivolgo a voi con tristezza per salutarvi in quanto lascio questo meraviglioso club, questa città e questa tifoseria che mi hanno accolto a braccia aperte durante l'ultima stagione. La mia esperienza con la Salernitana è stata indimenticabile, anche se breve è stata intensa, piena di emozioni e sfide che mi hanno fatto crescere come sportivo e come persona. Voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro sostegno in ogni momento, per l'incoraggiamento che mi ha spinto a dare il meglio di me stesso in ogni partita. La passione e l'amore per il calcio che si respirano in questa città mi hanno toccato profondamente e porterò sempre Salerno nel mio cuore. È stato un onore difendere i colori della Salernitana e combattere insieme ai miei compagni di squadra. Ringrazio i miei allenatori, lo staff e la dirigenza che hanno reso possibile il mio arrivo in questo club e mi hanno permesso di godere del calcio della Serie A, una delle leghe più competitive al mondo. Grazie di tutto e arrivederci! Con affetto e gratitudine, Guillermo Ochoa".