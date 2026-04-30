Chiuso per il lutto il ristorante dove lavorava Franco Sessa, ucciso a Ibiza La decisione dei titolari del locale, mentre proseguono le indagini della Guardia Civil

Ha abbassato la saracinesca per lutto la pizzeria Pummarola, nel centro storico di Ibiza, dove lavorava Franco Sessa, il pizzaiolo 35enne originario di Pagani, in provincia di Salerno, ucciso con una coltellata al torace nel pomeriggio di ieri in Calle Alzines, a Playa d'en Bossa, nell'isola delle Baleari.

"Oggi chiuso per lutto"

Un cartello affisso all'ingresso del locale recita: "Siamo spiacenti di informarvi che oggi rimarremo chiusi. Grazie per la vostra comprensione". I colleghi della vittima hanno scelto di osservare una giornata di lutto in memoria del giovane, conosciuto da tutti con il nome di Francesco.

Chi era Franco Sessa

Trentacinque anni, originario di Pagani, nel Salernitano, Sessa si era trasferito a Ibiza dove lavorava come pizzaiolo. La sua morte violenta ha scosso la comunità italiana sull'isola e il paese campano di origine, lasciando sgomenti familiari, amici e colleghi. Proseguono, intanto, le indagini della Guardia Civil per ricostruire l'accaduto.