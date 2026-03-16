DMO "Destinazione Salerno": incontro con i sindaci a Confindustria

Si rafforza il progetto turistico in provincia di Salerno

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Salerno.  

Si è tenuto oggi, in Confindustria Salerno, l'incontro con i rappresentanti dei Comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, San Cipriano Picentino, Siano, il Presidente del Gal “Terra è Vita” e l’Università degli Studi di Salerno.

Durante l’incontro i presenti hanno confermato la volontà di procedere alla costituzione del Comitato Promotore della DMO “Destinazione Salerno” e a sensibilizzare i Sindaci dei territori limitrofi interessati a prendervi parte.

Nel Partenariato per la costituzione del Comitato promotore della DMO Destinazione Salerno saranno presenti le seguenti organizzazioni:

  • CNA Salerno
  • Coldiretti Salerno
  • Confcooperative Campania
  • Confagricoltura Salerno
  • Confesercenti Salerno
  • Confindustria Salerno
  • Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno
  • Confartigianato Salerno
  • Ance Aies Salerno
  • AGRO CEPI
  • UNPLI Salerno
  • Uncem Campania
  • Università degli Studi di Salerno

«Nel rispetto delle Linee Guida della Regione Campania ed in coerenza alle indicazioni strategiche proposte dall’Assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio, siamo particolarmente soddisfatti – ha affermato Michelangelo Lurgi, Presidente del Gruppo Turismo di Confindustria Salerno, in rappresentanza del Partenariato – di constatare l’unità di intenti tra i Comuni, le Associazioni di Categoria e stakeholder territoriali. Proseguiremo il lavoro avviato oggi con la convocazione pubblica del Partenariato per la costituzione della Dmo “Destinazione Salerno”».

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