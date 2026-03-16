DMO "Destinazione Salerno": incontro con i sindaci a Confindustria Si rafforza il progetto turistico in provincia di Salerno

Si è tenuto oggi, in Confindustria Salerno, l'incontro con i rappresentanti dei Comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, San Cipriano Picentino, Siano, il Presidente del Gal “Terra è Vita” e l’Università degli Studi di Salerno.

Durante l’incontro i presenti hanno confermato la volontà di procedere alla costituzione del Comitato Promotore della DMO “Destinazione Salerno” e a sensibilizzare i Sindaci dei territori limitrofi interessati a prendervi parte.

Nel Partenariato per la costituzione del Comitato promotore della DMO Destinazione Salerno saranno presenti le seguenti organizzazioni:

CNA Salerno

Coldiretti Salerno

Confcooperative Campania

Confagricoltura Salerno

Confesercenti Salerno

Confindustria Salerno

Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno

Confartigianato Salerno

Ance Aies Salerno

AGRO CEPI

UNPLI Salerno

Uncem Campania

Università degli Studi di Salerno

«Nel rispetto delle Linee Guida della Regione Campania ed in coerenza alle indicazioni strategiche proposte dall’Assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio, siamo particolarmente soddisfatti – ha affermato Michelangelo Lurgi, Presidente del Gruppo Turismo di Confindustria Salerno, in rappresentanza del Partenariato – di constatare l’unità di intenti tra i Comuni, le Associazioni di Categoria e stakeholder territoriali. Proseguiremo il lavoro avviato oggi con la convocazione pubblica del Partenariato per la costituzione della Dmo “Destinazione Salerno”».