DMO "Destinazione Salerno": incontro con i sindaci a Confindustria

Si è tenuto oggi, in Confindustria Salerno, l'incontro con i rappresentanti dei Comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, San Cipriano Picentino, Siano, il Presidente del Gal “Terra è Vita” e l’Università degli Studi di Salerno.
Durante l’incontro i presenti hanno confermato la volontà di procedere alla costituzione del Comitato Promotore della DMO “Destinazione Salerno” e a sensibilizzare i Sindaci dei territori limitrofi interessati a prendervi parte.
Nel Partenariato per la costituzione del Comitato promotore della DMO Destinazione Salerno saranno presenti le seguenti organizzazioni:
- CNA Salerno
- Coldiretti Salerno
- Confcooperative Campania
- Confagricoltura Salerno
- Confesercenti Salerno
- Confindustria Salerno
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno
- Confartigianato Salerno
- Ance Aies Salerno
- AGRO CEPI
- UNPLI Salerno
- Uncem Campania
- Università degli Studi di Salerno
«Nel rispetto delle Linee Guida della Regione Campania ed in coerenza alle indicazioni strategiche proposte dall’Assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio, siamo particolarmente soddisfatti – ha affermato Michelangelo Lurgi, Presidente del Gruppo Turismo di Confindustria Salerno, in rappresentanza del Partenariato – di constatare l’unità di intenti tra i Comuni, le Associazioni di Categoria e stakeholder territoriali. Proseguiremo il lavoro avviato oggi con la convocazione pubblica del Partenariato per la costituzione della Dmo “Destinazione Salerno”».