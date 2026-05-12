Salernitana-Casertana, i convocati di Coppitelli: una defezione

Salernitana-Casertana si preannuncia rovente sia in campo che sugli spalti. In casa Casertana c'è il desiderio di centrare un'impresa da urlo. Pochi minuti fa, il club rossoblu ha reso nota la lista dei calciatori disponibili per la sfida dell'Arechi. Mister Coppitelli può fare affidamento su quasi l'intera rosa a disposizione. Mancherà però Bentivegna, out per squalifica.
Ecco l'elenco dei convocati:
Portieri: De Lucia, Merolla, Vilardi.
Difensori: Bacchetti, Heinz, Kontek, Liotti, Llano, Martino, Oukhadda, Rocchi, Viscardi.
Centrocampisti: Arzillo, Girelli, Leone, Pezzella, Proia, Saco, Toscano.
Attaccanti: Butic, Casarotto, Galletta, Kallon, Vano .