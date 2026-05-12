Salernitana-Casertana, sarà record all'Arechi: la richiesta del club ai tifosi Con una nota, la società scrive ai propri supporters e informa sugli accessi allo stadio

La Curva Sud Siberiano è già sold-out. I Distinti inferiori viaggiono verso il tutto esaurito. In occasione della gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff della Serie C Sky Wifi 2025/26 tra Salernitana-Casertana, in programma alle 20:45 di domani, mercoledì 13 maggio, il club con una nota ufficiale annuncia alle ore 18:30 l'apertura dei cancelli. L'invito è rivolto ai propri tifosi a recarsi allo stadio Arechi con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio della partita, al fine di evitare lunghe attese all’ingresso e consentire lo svolgimento dei consueti controlli di sicurezza nel modo più fluido ed efficace.

Per tutti i tifosi ci sarà la possibilità nel giorno del match sarà aperto il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 17:00 alle 20:00 per l’acquisto dei biglietti. Si raccomanda di presentarsi al prefiltraggio rispettando l’indicazione riportata sul tagliando, in merito al varco di accesso consigliato, con la pronta esibizione agli steward del documento d’identità e del titolo d’ingresso.