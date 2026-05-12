Salernitana-Casertana, potenziato il servizio metro. Le info sul piano traffico Rafforzate le corse serali da e per lo stadio Arechi. Tutti i dettagli

Corse aggiuntive per Salernitana-Casertana. Con un nota, Trenitalia ha comunicato che mercoledì 13 maggio 2026, in occasione dell’incontro calcistico «Salernitana – Casertana» presso lo stadio Arechi, è stato predisposto il prolungamento del servizio metropolitano Salerno – Arechi”. Queste le seguenti modalità:

- ultimo treno da Salerno per Arechi alle ore 23:05;

- ultimo treno da Arechi per Salerno alle ore 23:35.

Piano Traffico

Inoltre, in vista del match di domani, il Comune di Salerno ha varato un’ordinanza con un pacchetto di misure per sicurezza e viabilità nell’area dello stadio Arechi. Queste le aree interessate: sottopasso di fronte ospedale San Leonardo, piazzale Bottiglieri (rotatoria piazzale Settembrino), via degli Uffici Finanziari, incrocio via Allende, via dei Carrari, via Prudenza, via Fangarielli, viale Pastore, viale Giacumbi, parcheggio tifosi ospiti, area antistante The Space, area antistante Novotel, viale De Marco, viale Bandiera, viale Palumbo. Divieti di sosta e fermata: dalle 8 fino al deflusso degli spettatori, divieto di sosta e fermata con rimozione in tutte le aree elencate (residenti esclusi).

Presenti anche divieti di circolazione: dalle 18 fino al deflusso, divieto per tutti i veicoli nelle medesime zone (residenti esclusi). Restrizioni pedonali verso l’Arechi: dalle 18 fino al deflusso, divieto di transito pedonale (residenti esclusi) su sottopasso di fronte ospedale San Leonardo, sovrappasso via dei Carrari, via Fangarielli, angolo via degli Uffici Finanziari (direzione stadio).

Dalle 18 fino alle 20:45, invece, verrà istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente (centro città) – oriente (periferia) sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel – Viale Schiavone). Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente (centro città), giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre. Inoltre, sempre nello stesso orario, i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra e quelli provenienti provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente (periferia), giunti all’altezza della rotatoria Novotel, avranno l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

Infine, dalle 22 sino all’avvenuto deflusso degli spettatori, i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente (periferia), giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti, i veicoli in sosta e transitanti sulla Via Leucosia e Via Generale Clark con direzione oriente (periferia), dovranno proseguire esclusivamente in direzione occidente (centro città) e i veicoli in sosta nel complesso Porta di Mare di Via Gen. Clark dovranno obbligatoriamente svoltare a destra con immissione sulla Via Gen. Clark, con esclusiva direzione di marcia periferia – centro. Inoltre il tratto di Via Salvatore Allende compreso tra Via Matteo Schiavone e la rotatoria Novotel sarà percorribile su entrambe le semicarreggiate, per tutte e quattro le corsie veicolari esclusivamente in direzione centro; in corrispondenza della rotatoria i veicoli provenienti da Via S. Allende possono proseguire in direzione Via Generale Clark anche imboccando la corsia lato mare.