Salernitana, la Curva Sud Siberiano: "Rendiamo l'Arechi un muro granata" "Vogliamo uno stadio che tremi di passione", l'appello degli ultras al popolo della Bersagliera

Una nota per ribadire l'importanza della sfida di ritorno con la Casertana e la volontà di dare il proprio apporto nella corsa alla serie B. La Curva Sud Siberiano chiede al popolo della Salernitana un'Arechi rovente. Con una nota social, il cuore pulsante del tifo granata (settore sold-out per la sfida di domani sera alle ore 20:45), chiede al popolo della Bersagliera di trasformare l'Arechi in un muro: "Ogni bandiera una storia, ogni sciarpa il nostro cuore. Mercoledì non sarà una partita come le altre: sarà il momento di dimostrare ancora una volta chi siamo e cosa rappresentano per noi questi colori. Per questo chiediamo a tutti di portare una bandiera, una sciarpa, un vessillo. Vogliamo uno stadio che tremi di passione già prima del fischio d’inizio. Chi entrerà in campo dovrà trovarsi davanti un muro granata, un mare di orgoglio e appartenenza.

Non importa se la tua sciarpa è nuova o consumata da anni di trasferte e sacrifici. Non importa se la tua bandiera è grande o piccola. Conta esserci, tutti insieme, uniti sotto gli stessi colori. Coloriamo ogni settore e facciamo sentire il peso della nostra storia, il calore della nostra gente e l’amore infinito per questa maglia. Portate anche i vostri figli, perché il granata non è solo un colore: è un’eredità da tramandare, una fede che vive di padre in figlio. Tutti con i colori al cielo. Per la maglia, per la città, per noi".