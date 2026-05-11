Calcio a 5, giustizia sportiva in campo: playoff scudetto rinviati Griglia playoff tra le grinfie della giustizia sportiva

La corsa Scudetto di futsal può attendere. La Divisione Calcio a 5 ha posticipato l’inizio dei Playoff Scudetto di una settimana rispetto al calendario originariamente previsto. A rallentare tutto è il caso legato al Genzano, società già penalizzata di due punti ma nuovamente finita sotto esame per alcune questioni fiscali riguardanti delle liberatorie. Nella giornata di ieri è stato discusso il ricorso e la sentenza è attesa per giovedì. Una decisione che potrebbe modificare sensibilmente la griglia playoff. Attendono tre squadre campane (Feldi Eboli, Napoli Futsal, Sporting Sala Consilina).

Di seguito il calendario completo:

QUARTI DI FINALE

23/05/2026 1^ gara

28/05/2026 2^ gara

30/05/2026 eventuale 3^ gara

SEMIFINALI

06-07/06/2026 1^ gara

11-12/06/2026 2^ gara

13-14/06/2026 eventuale 3^ gara

FINALI

20/06/2026 1^ gara

25/06/2026 2^ gara

27/06/2026 eventuale 3^ gara