Calcio a 5, giustizia sportiva in campo: playoff scudetto rinviati

La corsa Scudetto di futsal può attendere. La Divisione Calcio a 5 ha posticipato l’inizio dei Playoff Scudetto di una settimana rispetto al calendario originariamente previsto. A rallentare tutto è il caso legato al Genzano, società già penalizzata di due punti ma nuovamente finita sotto esame per alcune questioni fiscali riguardanti delle liberatorie. Nella giornata di ieri è stato discusso il ricorso e la sentenza è attesa per giovedì. Una decisione che potrebbe modificare sensibilmente la griglia playoff. Attendono tre squadre campane (Feldi Eboli, Napoli Futsal, Sporting Sala Consilina).
Di seguito il calendario completo:
QUARTI DI FINALE
23/05/2026 1^ gara
28/05/2026 2^ gara
30/05/2026 eventuale 3^ gara
SEMIFINALI
06-07/06/2026 1^ gara
11-12/06/2026 2^ gara
13-14/06/2026 eventuale 3^ gara
FINALI
20/06/2026 1^ gara
25/06/2026 2^ gara
27/06/2026 eventuale 3^ gara