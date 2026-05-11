Salernitana-Casertana si avvicina al record stagionale. I granata si preparano ad avere dalla propria parte uno stadio infuocato. L'ultimo aggionamento reso noto dal club fa registrare un'altra giornata di corsa ai biglietti: sono 14500 gli spettatori attesi all'Arechi per il secondo atto del derby. La Curva Sud Siberiano va sold-out. Un numero importante, a poco più di 48 ore dall’apertura di una prevendita lampo per il fischio d’inizio in programma alle ore 20:45 di mercoledì. Il record stagionale di 14297 spettatori registrato nel derby con la Cavese verrà battuto nelle prossime ore. Per il primo atto dei playoff all'Arechi, la Salernitana si affida alla sua gente.
Salernitana-Casertana, la prevendita è da capogiro: il dato aggiornato
Record stagionale ad un passo, Curva Sud Siberiano sold-out
Salerno.