Salernitana-Casertana, fischia Drigo Un precedente con i granata all'Arechi

Sono stati designati gli arbitri per le gare di ritorno della prima fase nazionale dei playoff. Salernitana-Casertana sarà diretta da Mattia Drigo. Gli assistenti saranno Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavaroli di Pescara. Il quarto uomo sarà Enrico Gemelli di Messina. Al Var ci saranno Alberto Santoro di Messina e Erminio Cerbasi di Arezzo.

Per Drigo si tratta del secondo precedente con la Salernitana. Il fischietto aveva già diretto i granata nel pari con il Crotone (0-0). Sono tre i precedenti con la Casertana: due vittorie e un pari per i Falchetti.