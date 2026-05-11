Salernitana, Giudice Sportivo ferma Bentivegna: anche ammenda alla Casertana Il club rossoblu perde l'attaccante. Squalifica maxi per un calciatore del Lecco

Il Giudice Sportivo sanziona la Casertana. Il club rossoblu deve fare i conti con l’assenza di Bentivegna, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata nel finale di gara con la Salernitana. Ammenda di 300 euro al club “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso nel proprio Settore, un petardo, senza conseguenze e per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 3020 presenti) posizionati nel Settore Tribuna intonato, al 40° minuto del secondo tempo, e al termine della gara, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario ripetuto, nella prima circostanza per dieci volte e nella seconda per cinque volte”.

Inibizione fino al 20 maggio per il ds della Casertana Degli Esposti “per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato”. Tre giornate per Duca del Lecco. Un turno per Spedalieri del Renate, Cristallo e Lancini del Campobasso,Ferrara del Casarano e Barberis del Cittadella.