Salerno, si scaglia contro gli agenti della Polizia e li aggredisce: arrestato Aveva seminato il panico tra le strade del centro

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, sono intervenuti nel centro cittadino a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 relativa alla presenza di una persona in forte stato di agitazione che stava danneggiando alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti e un motorino regolarmente parcheggiato, utilizzando un bastone.

Gli equipaggi giunti sul posto hanno individuatola persona che, alla vista degli operatori, ha mantenuto un atteggiamento particolarmente aggressivo e minaccioso, brandendo un bastone e una bottiglia di vetro. Nel corso delle operazioni finalizzate a riportare la situazione alla calma e a garantire la sicurezza dei presenti, l’uomo ha opposto attiva resistenza nei confronti del personale operante, rendendo necessario l’intervento degli agenti per contenerne l’azione violenta.

Durante le fasi dell’intervento due operatori della Polizia di Stato hanno riportato lesioni personali, successivamente refertate presso il locale pronto soccorso. Al termine degli accertamenti di rito, il soggetto è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato, anche, denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, inosservanza dell’ordine del Questore e porto di oggetti atti ad offendere.