Battipaglia, sorpreso con hashish e cocaina: 20enne ai domiciliari Operazione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato

A Battipaglia è stato tratto in arresto un 20enne, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’attività è stata effettuata dagli agenti del locale commissariato di Polizia e scaturisce da un controllo effettuato nel centro cittadino nei confronti di un gruppo di giovani già noti alle forze dell’ordine.

Durante le verifiche, uno dei soggetti manifestava un atteggiamento particolarmente agitato, inducendo gli operatori ad approfondire il controllo con una perquisizione personale. Nel corso delle attività il giovane è stato trovato in possesso di hashish e cocaina, occultata sugli indumenti e all’interno della cover del telefono cellulare. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare ulteriore sostanza stupefacente, per un quantitativo complessivo di circa 350 grammi di hashish e circa 14 grammi di marijuana.

Le attività di polizia giudiziaria sono proseguite con una perquisizione all’interno di un locale nella disponibilità del 20enne, dove è stato trovato un bilancino elettronico di precisione, ritenuto strumentale all’attività di confezionamento e suddivisione dello stupefacente. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, in attesa dell’udienza di convalida.