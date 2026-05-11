Pontecagnano Faiano, rimossi i rifiuti abbandonati sul tir Il consigliere comunale Castelluccio: "Abbiamo fatto ciò che andava fatto"

Dopo settimane di polemiche e di attesa, oggi è partita la rimozione definitiva del camion di rifiuti che era stato abbandonato in un’area nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano. Un episodio su cui aveva acceso i riflettori anche il deputato Francesco Emilio Borrelli e per il quale il sindaco Giuseppe Lanzara, già ad ottobre scorso, aveva depositato una denuncia in Procura, al fine di far luce su quanto accaduto. Il rimorchio era stato posto sotto sequestro e anche l'Arpac era stata interessata.

"Quando un’Amministrazione lavora con serietà, nel rispetto delle leggi e delle procedure, le cose si fanno. E si fanno bene", ha scritto sui social il consigliere comunale Beniamino Castelluccio che, insieme al primo cittadino, ha seguito l'evoluzione della vicenda. "Un ringraziamento serio va al comando dei vigili e a tutti i dipendenti comunali che, in silenzio, hanno lavorato senza sosta per arrivare fin qui. In queste settimane non ci sono stati né silenzi né immobilismo: ci sono stati atti, verifiche, passaggi obbligati, convocazioni in Prefettura. E ogni volta è stato certificato che era tutto in regola. Mentre voi costruivate una narrazione fatta di allarmismi, foto e comunicati, noi abbiamo fatto ciò che andava fatto: io ho denunciato, io ho seguito ogni fase della procedura, io oggi sono qui a rimuovere questo scempio", l'affondo del consigliere comunale di Pontecagnano Faiano.