Terrore a Sant'Arsenio, maxi-incendio in un capannone industriale L'azienda opera nel settore delle infrastrutture stradali

I vigili del fuoco sono impegnati nel contrasto di un violento incendio che ha colpito un capannone industriale situato nel comune di Sant'Arsenio, in provincia di Salerno. ?L'azienda interessata dalle fiamme opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie e di completamento.

?Data l'entità del rogo, il comando ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto stanno operando: 3 squadre provenienti dai distaccamenti di Eboli, Sala Consilina e Policastro; 6 autobotti, di cui 3 giunte in supporto dal Comando di Napoli e un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole d'ossigeno.

Presente anche il nucleo Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. ?Il coordinamento delle operazioni è affidato al funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco, presente sul luogo dell'evento.

?Al momento dell'arrivo dei primi soccorritori, l'incendio risultava già generalizzato, avendo interessato l'intera struttura che è apparsa parzialmente collassata a causa delle altissime temperature raggiunte.

?Al momento non si segnalano persone coinvolte o ferite. Non si conoscono le cause che hanno originato il rogo. ?Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono senza sosta.