Incidente stradale ad Eboli, perde la vita un giovane centauro Inutili i soccorsi, dolore e sgomento nella Piana del Sele

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 18, nella città di Eboli. Secondo le prime informazioni raccolte, a perdere la vita è stato un 30enne che viaggiava in sella ad una moto. Il sinistro si è verificato in via San Donato. Da una prima e sommaria ricostruzione effettuata, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. L'impatto, molto violento, non ha lasciato scampo al centauro, deceduto sul colpo. I tentativi di salvargli la vita da parte dei sanitari dell'associazione "Vopi" di Pontecagnano Faiano - giunta sul posto con un'ambulanza ed un'auto medica - si sono rivelati vani. Sono in corso accertamenti per ricostruire dinamica di quanto accaduto. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per tutti i rilievi. Dolore e sgomento nella Piana del Sele per l'ennesimo incidente stradale che è costato la vita ad un giovane.