Salernitana, tutti in campo: una defezione per Cosmi

Subito in campo. Dopo il successo ottenuto ieri sera allo stadio Pinto nella gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff contro la Casertana, la Salernitana si è ritrovata questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy per riprendere la preparazione. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico seguito da esercitazioni sul possesso palla e partitine a campo ridotto.
Per il tecnico c'è da fare i conti con la lista dei diffidati che annovera Matino, Tascone e Inglese. Nessuna speranza di recupero per Matteo Arena: il difensore si è limitato a terapie e palestra. La seduta di rifinitura è fissata per domani alle 15:30, sempre al Mary Rosy, unica vera prova di formazione verso la gara di ritorno con i rossoblu