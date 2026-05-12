Salernitana, attacco ‘on fire’: Lescano e Ferrari, i due titolarissimi di Cosmi Da coppia titolare con il Trapani sempre in gol nelle ultime quattro

Una prova d’esperienza e senso del gol. La Salernitana balla sulle punte, si gode il tango argentino di Facundo Lescano e Franco Ferrari che ha mandato al tappeto la Casertana nella gara d’andata. E ora si preparano a dare il colpo del ko in un Arechi che ribolle di passione. Lescano ha sfruttato il gentile omaggio del compagno di reparto per bucare De Lucia da pochi passi. Il numero dieci granata invece ha ringraziato Anastasio per il cross al bacio, deviando in acrobazia il pallone del momentaneo 0-2. Nel mezzo però una prestazione fatta di sacrificio, giocate intelligenti per innescare la brillantezza fisica dei suoi. Lescano da rifinitore, Ferrari da boa pura, facendo a sportellate con Bacchetti.

Gol pesanti

Da Trapani, da quando Cosmi decise di lanciarli in coppia con Ferraris alle loro spalle, la Salernitana si è aggrappata al senso del gol dei due argentini. In Sicilia fu determinante il Loco con un gol da centravanti vero per rimettere in equilibrio un match ostico. Poi lo squillo di Lescano con il Picerno. Infine, la stoccata di Ferrari con il Foggia. A Caserta hanno timbrato entrambi il cartellino, con i rimpianti per il 2-3 finale. All’Arechi servirà ancora il loro apporto. La Salernitana balla il tango.