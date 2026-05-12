Devastante incendio alla "Intravie", danni ingenti: ora le verifiche ambientali Il rogo che ha interessato il capannone dell'azienda del comparto stradale

Si contano i danni dell'incendio che nelle scorse ore ha devastato il capannone dell'azienda "Intravie" con sede a Sant'Arsenio, specializzata nel settore dei macchinari e delle atrezzature per la segnaletica stradale.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area: in azione le squadre dei distaccamenti di Eboli, Sala Consilina e Policastro con il supporto idrico di 6 autobotti, 3 delle quali arrivate dalla provincia di Napoli.

A supporto delle operazioni anche il nucleo della Protezione civile: presente anche il Nucleo degli specialisti dei caschi rossi per il monitoraggio ambientale. L'Arpac effettuerà un controllo per valutare l'eventuale presenza di veleni nella zona.

Sul posto anche le forze dell'ordine per le indagini. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incidente